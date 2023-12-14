İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

Kaynak: DHA
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
Beylikdüzü'nde otomobilinde usulsüz çakar ve siren kullanımı yaparak çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şahısa 8 bin 128 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tahsisli olmadığı halde çakar ve siren tertibatı olan bir otomobilin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

8 BİN 128 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede otomobilin A.S.'ye ait olduğu belirlendi. Beylikdüzü, Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde durdurulan otomobilin sahibi A.S.'ye, "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve sesli uyarı işareti izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" suçundan 4 bin 64 lira, aracın tescil plakasına da 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira ceza yazıldı.

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