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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 09:52
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü'nde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 26 kilo sıvı metamfetamin, 10 kilo skunk, 5 ton eroin yapımında kullanılan asit anhidrit, 5 ton metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilo sodyum karbonat, 50 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu naklinde kullanılan ticari taksi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi.

Esenyurt, Çatalca ve Beylikdüzü’nde belirlenen adreslere ve nakilde kullanılan taksiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 26 kilo sıvı metamfetamin, 10 kilo skunk, 5 ton eroin yapımında kullanılan asit anhidrit, 5 ton metamfetamin yapımında kullanılan asetik asit, 850 kilo sodyum karbonat, 50 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu naklinde kullanılan ticari taksi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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