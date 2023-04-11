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İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını

İstanbul’da polis ekipleri sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 08:13
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İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını

İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını
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İHA’nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi, Çakırcı Sokak'ta bulunan bir binanın 2’nci katındaki bir daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Yapılan aramaya polis köpeği Bozo da katıldı. Operasyonun düzenlendiği bu adreste kimse bulunmazken Fatih ve diğer ilçelerdeki aramalar devam ediyor.

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