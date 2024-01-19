İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerin vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı paylaşıldı.

Yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı felç etmeye devam ediyor. Kuvvetli yağışlar ve fırtına hayatı durma noktasına getiriyor.

İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları lodos, kuvvetli yağışlar ulaşımda aksamları beraberinde getiriyor.

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği paylaşıldı.

Siteden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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