Avrupa Merkez Bankası Tutanaklarında sıkılaşmaya devam sinyali

Tutanaklarda enflasyonda düşüş görülse de sıkı duruşun devam edilmesi savunuldu.

Tutanaklarda, ilerleyen dönelerde enflasyonun yeniden yükselebileceği ihtimaline karşılık dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

"Belirsizlik devam ediyor"

Yayımlanan tutanaklarda, enflasyonun yakın vadede yüksek seyretme ihtimali olduğu ve ücretler ile enflasyonun temel dinamiklerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtilerek, "Bu durum, görevin tamamlandığından emin olmak için henüz çok erken olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, özellikle faiz oranı kararlarının, açıklanacak olan ekonomik ve mali veriler, temel enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü doğrultusunda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayalı olmayı sürdüreceği belirtildi.

Geçen yılın ilk yarısında faiz artışlarını sürdüren AMB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faiz oranını yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından Ekim ve Aralık'taki toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı.