Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılında yüzde 62'lik enflasyona rağmen araç kasko fiyatlarında yılın ilk 11 ayında yüzde 95'lik artış görüldü.

Kasko fiyatlarında görülen yüzde 95’lik artış ile birlikte araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 TL’den, 8 bin 437 TL’ye yükseldi.

Otomobil gruplarında 4 bin 835 TL’den, 7 bin 502 TL’ye çıktı.

Kamyonet grubu ise artışının en yüksek olduğu grup oldu. Kamyonet yüzde 215 yükseliş gerçekleştirdi.

2023 yılının 9 aylık rakamları dikkate alındığında ise sigorta şirketleri topladıkları 57 milyar liralık prime karşı 22.4 milyar liralık tazminat ödemesi yaptı.

ŞİRKETLER YAN GELİR ELDE EDİYOR

Şirketler ayrıca gelecek dönemdeki hasarlara karşı olarak 10.9 milyar TL ayırdı.

Açıklanan rakamlar sigorta şirketlerinin teknik anlamda hasar/prim oranının yüzde 58 olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan şirketler topladıkları prim ile hemen hasar ödemesi yapmadıklarından dolayı faiz geliri yani mali gelir de elde edilmiş oluyor.

Mali kâr ile birlikte sigorta şirketleri yüzde 53.5 kâr marjı ile çalışıyor.

Uzmanlar sigorta şirketlerinin trafik sigortasından ettikleri zararı kaskodan çıkarmaya çalıştıklarını belirtiyor.

İlgili Haberler
SPK’dan 3 kişiye işlem yasağı
Flaş... Flaş... İnternette kullanılan kart şifre ve kodlara vergi geldi
Damacana suya yüzde 100 zam. Artık sudan ucuz lafı tarih olacak
Son Haberler
Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi Spor
Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü Gündem
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama Yerel Haberler
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama
Şehir Hatları 173 yaşında Gündem
Şehir Hatları 173 yaşında
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi Spor
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu Magazin
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu