Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Kasko fiyatlarında görülen yüzde 95’lik artış ile birlikte araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 TL’den, 8 bin 437 TL’ye yükseldi.

Otomobil gruplarında 4 bin 835 TL’den, 7 bin 502 TL’ye çıktı.

Kamyonet grubu ise artışının en yüksek olduğu grup oldu. Kamyonet yüzde 215 yükseliş gerçekleştirdi.

2023 yılının 9 aylık rakamları dikkate alındığında ise sigorta şirketleri topladıkları 57 milyar liralık prime karşı 22.4 milyar liralık tazminat ödemesi yaptı.

ŞİRKETLER YAN GELİR ELDE EDİYOR

Şirketler ayrıca gelecek dönemdeki hasarlara karşı olarak 10.9 milyar TL ayırdı.

Açıklanan rakamlar sigorta şirketlerinin teknik anlamda hasar/prim oranının yüzde 58 olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan şirketler topladıkları prim ile hemen hasar ödemesi yapmadıklarından dolayı faiz geliri yani mali gelir de elde edilmiş oluyor.

Mali kâr ile birlikte sigorta şirketleri yüzde 53.5 kâr marjı ile çalışıyor.

Uzmanlar sigorta şirketlerinin trafik sigortasından ettikleri zararı kaskodan çıkarmaya çalıştıklarını belirtiyor.