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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da birçok vapur seferi lodos nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları anlık güncellemelerin kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:07
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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da deniz ulaşımından sorumlu belediye kurumu Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.(AA)

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