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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferinin yapılamadığı bildirildi. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:54
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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
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İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.(AA)

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