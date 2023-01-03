İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.