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İstanbul'da "Yabancı terörist savaşçı" baskını

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:06
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İstanbul'da "Yabancı terörist savaşçı" baskını: 10 gözaltı 

İstanbul'da ''Yabancı terörist savaşçı'' baskını
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İŞID, El Kaide - HAD terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüpheli ya da şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüphelinin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu belirlendi. Tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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