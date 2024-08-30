İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar sürecek? AKOM tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar sürecek? AKOM tarih verdi

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan yağışlı hava koşullarının 5 Eylül tarihine kadar süreceği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, bu dönemde yağışların kuvvetli olacağı belirtildi. 5 Eylül’e kadar etkili olacak yağışların şiddetinin yüksek olacağı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde 5 Eylül tarihine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. AKOM’un sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı tahmin raporuna göre, bu dönemdeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLARIN ŞİDDETİ VE SÜRESİ

Açıklamada, İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havanın 5 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi. Özellikle bölgesel bazda yoğunlaşacak sağanakların, bazı bölgelerde kısa süreli sel riskini artırabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNERİLER

AKOM, vatandaşları ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaya ve meteorolojik uyarıları takip etmeye çağırdı. Özellikle yağışların şiddetli olduğu bölgelerde, araç ve yaya trafiğinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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