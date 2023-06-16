İstanbul’da yine ambulansa saldırı! Taksi şoförü acil hastaya yetişen ambulans şoförünü tehdit etti

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan 60 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Paramedik Metin Topuz’un yönetimindeki ambulans, ihbar üzerine hastanın olduğu sokağa gitti.

Sağlık ekibi, vatandaşa evinde ilk müdahaleyi yaparken hastaneye gitmeye hazır halde bekleyen ambulans bir taksici tarafından saldırıya uğradı.

Ambulansın bulunduğu tek yön sokağa giren taksici bir süre bekledikten sonra ardından aracından indi. Taksici, tepe lambasından hasta görevde olduğu anlaşılan ambulansın kendisine yol vermesini istedi. Hasta bekleyen ambulans hareket etmeyince öfkelenen taksici, önce tehditler savurdu sonra ambulansa vurdu.

“BABANIZIN YOLU DEĞİL ÇEK ARACI CANIMI SIKMA”

Ambulansın yoldan çekilmesi için ısrarcı olan taksici "Burası babanızın yolu değil, bu aracı buradan çek canımı sıkma, canımı sıkarsan görürsün" diyerek ambulans şoförü Topuz'u tehdit etti.

Yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan Topuz'un videosu sosyal medyada gündem oldu. Taksicinin vicdan sorgulatan sözleri şu şekilde:

"Yolu kapatamazsın senin hakkın yok. Yol vereceksin, senin babanın yolu değil burası, canımı sıkmayın benim canımı sıkarsan görürsün. Şu an alacaksın geri arabayı canımı sıkma, almıyorsun hasta falan sen."

KAYDA ALINDIĞINI ANLAYINCA UZAKLAŞTI

Kamera kaydına alındığını fark eden taksici olay yerini taksisine binerek terk etti. Hasta sorunsuz şekilde hastaneye yetiştirildi.

“AMBULANSIN O AN DOKUNULMAZ OLMASI GEREKİYOR”

Paramedik Derneği İstanbul İl Komisyonu Başkan Yardımcısı Uğur Coşar “İstanbul ve ülkemiz genelinde maalasef bu olayları sık sık yaşamaktayız. Kesinlikle ambulans o an dokunulmaz olmalı, ambulansın ileri geri yapması söz konusu bile olamaz, o anda hasta indirilmeye karar verilmiş olabilir. Yeri geliyor, sürücülerimiz de vakaya müdahalede yardımcı olabiliyor. Ambulans hastaya müdahale sırasında dokunulmaz olmalı, çünkü vakanın durumu, ekibin ne yaşadığı kesin değil. Öncelikle yol verme konusunda, yolu kapatmak zorunda kaldığımız durumlarda maalasef ki kötü niyet görebiliyoruz. Bu tarz problemlerin önüne geçmek için kesinlikle gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor” dedi.