İstanbul'da taksiciler taksiye zam yaptı. Taksimetre aksesuar oldu

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, taksicilerin İstanbul'dıa kısa mesafede yolcu almaması, sergiledikleri davranışlar, özellikle yabancı turistlerden fazla ücret talep etmeleri, taksimetre açmamaları, müşteride turist ve yerli ayrımı ile hizmet kalitesine ilişkin şikayetler son günlerde gündemi sıklıkla meşgul ediyor.

“Esenyurt’ta ailesiyle taksiye binen bir yurttaş giderken 200 lira ödediği yola dönerken 400 lira vermek zorunda kaldı. Taksicinin taksimetreyi açmayarak 400 TL talep ettiği yurttaş, yaşadığı mağduriyeti videoya çekti.”

“Uygulama üzerinden taksi çağırdım, bu esnada görünen rakam 210 TL’ydi. Bu şekilde sürüşü onaylayıp taksici arkadaşla buluştum. Yolculuk esnasında tutarın 300 TL olduğunu söyledi. Kabul etmeyeceğim bir tutarla yolculuk etmiş oldum.”

İstanbul’da turizmin hareketlendiği iki yıldır benzer şikâyetler durmak bilmiyor. 16 milyon yurttaşın taksi ile ulaşımı neredeyse mucizeye döndü.

İstanbul’da 18 bin 395 tane sarı taksi var. Nüfusa göre 800 kişiye bir taksi düşüyor. 2022’in ilk 10 ayındaki verilere göre Emniyet, jandarma, İBB, on ayda 11 bin 757 yaptırımda bulunmuş. Yani taksilerin yüzde 64’ünden şikâyet var. Şikâyet nedenlerinin başında yüzde 61’le yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek ve kaba davranış yer alıyor.

"YASADIŞI UYGULAMA"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir yıllık mücadele sonucu kabul ettirdiği 2 bin 500 yeni taksi de soruna çare olmadı. Tüketicilerin çare olarak sarıldığı alternatif uygulamalar ise gayri resmi yeni bir ücretlendirme sistemine neden oluyor.

ABD merkezli bir taksi çağırma uygulamasının başlattığı açık artırma yöntemiyle acil taksiye ulaşmak zorunda olan tüketicinin 200 TL olan yola 400 TL kadar ödeme yapması söz konusu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise her zaman olduğu gibi İstanbul’da taksi sorunu olmadığını söyledi.

Aksu “Taksici taksimetrede ne yazarsa onu alır. Kanunen yasak, fiilen de böyle bir durum olduğunu duymadık. Taksimetreyi açarlar, yolculuk sonunda ücret neyse onu alırlar. Korsan taşımacılık uygulamaları var. Onun hakkında da hukuki işlemleri başlattık" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Denetim yapıldığı zaman Emniyet tarafından yaptırım olur. Bu uygulama İBB’den izin almadı. Yolcularımıza da kullanmalarını tavsiye etmeyiz. İstanbul’da taksi yeterlidir. Bu konuda da yetkili UKOME’dir. İstanbul’da taksi değil trafik sorunu var” diye konuştu.