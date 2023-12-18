İstanbul'da zincirleme kaza

Kadıköy'ün D-100 Karayolu Fikirtepe mevkiinde meydana gelen kazadai İddiaya göre; Uzunçayır istikametinde ilerleyen 2 otomobil bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.

KAZAYI FARK ETMEYEN ARAÇLAR ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

Kaza sonrası araçlardan biri yolda savrulup yan dönerek yolun kapanmasına neden oldu. Kazaya karışan diğer araç ise, sağ şeride çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle trafiğin tıkandığını fark etmeyen bir otomobil ise, kaza nedeniyle önünde duran taksiye çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise, önce taksiye ardından da sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, zincirleme kaza anı kameralara yansıdı.