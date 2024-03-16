İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları. İşte işte son durum

Kaynak: Haber Merkezi Mehmet Akif Erdem
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları. İşte işte son durum
İstanbul'daki barajların doluluk oranları artıyor. İşte barajlardaki son durum.

İstanbul'da son günlerde doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. İstanbul Barajlarında Aralık ayında başlayan artış sonrası işte barajların doluluk oranları.

İstanbul'da son günlerde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 16 Mart cumartesi 2024 tarihi itibariyle barajların doluluk oranları belli oldu. İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 78,77'ye yükseldi. Geçen yıl mart ayında barajların doluluk oranı yüzde 39,46 olarak ölçülmüştü.

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BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 81,02, Terkos'ta yüzde 79,88, Sazlıdere'de yüzde 58,22, Alibey'de yüzde 70,4, Büyükçekmece'de yüzde 74,92, Ömerli'de yüzde 87,85, Darlık'ta yüzde 86,4, Elmalı'da yüzde 89,04, Pabuçdere'de yüzde 65,48 ve Kazandere'de yüzde 68,39 olarak ölçüldü

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