AKP'li Belediye 100.Yıl anıtını yıktı. Mahkeme kararını dinlemediler

AKP'li Mahkeme kararını dinlemedi, ‘park’ çalışması gerekçe gösterildi, beton bloklar yıkıldı.

Samsun Atakum Belediyesi ve Samsun Rotary Kulübü işbirliğinde Kent Meydanı’nda Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan anıt yaptı. Adına ise 100. Yıl Anıtı verildi. AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi yapılan anıtın imara aykırı olduğunu iddia edip, mühürleme işlemi gerçekleştirdi. CHP'li Atakum belediyesine ise 783 bin TL ceza kesti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı’nda başlattığı Kütüphane Parkı çalışmasını gerekçe göstererek 100. Yıl Anıtı için dikilmiş olan beton blokları yıktı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci duruma tepki gösterdi.

Deveci yıkımın mahkeme kararına aykırı olduğunu söyleyerek “Atakum Kent Meydanı’nın bulunduğu yer ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Ancak mahkeme kararına rağmen yıkım yapılıyor. Mustafa Demir, mahkeme hukuk tanımıyor. SBB Başkanı Mustafa Demir hakkında yargı kararlarına uymamaktan savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.