İstanbul'daki cinayetin ardından İsveç mafyası çıktı. Bir bunlar eksikti

İstanbul Maslak'ta bir kafeteryanın önünde 3 Türkiye uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türkiye uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünde olay yerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 saldırgan ise kaçtı.

“UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLE HUSUMETLİYDİ”

Baba Tuncay Ayrancı, yaşanan olay sonrası Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayrancı, oğlunun İsveç'te "uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs" suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu ifade etti. Tuncay Ayrancı, "Rawa Majid medyada yer alıyordu, benim oğlumu bitirdi. Bu mafya neden buradaydı" ifadelerini kullandı.

“BEN 2 HAFTA İŞE GİTMEM, ÇOCUĞUMU DEFNEDERİM. SONRA ONLARIN ALNININ ÇATISINA 'MAZLUM' YAZARIM”

Ayrancı, Dün akşam ne olduğunu bilmediğini, Arkadaşları oğluna 'gitme' dediğini ama dinlemediğini söyledi. Ayrancı, “Ben 2 hafta işe gitmem, çocuğumu defnederim. Sonra onların alnının çatısına 'Mazlum' yazarım, ben yapmasam arkadaşları yapar. Norveç'ten Adana'ya kadar Mazlum'u sevenler var. İsveç'te herkes Mazlum'u tanır" ifadelerini kullandı. Mazlum Ayrancı'nın cenazesi defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.