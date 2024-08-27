İstanbul’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. TIR, İETT otobüsünün üstüne devrildi

İstanbul Bakırköy’de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün sütüne devrildi. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken Florya istikameti trafiğe kapatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde alt geçide çarpan tırın daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildiği görülüyor.

Öte yandan daha önce de aynı yerde çok defa kazalar yaşanmıştı. En son 12 Şubat’ta üst geçide çarpan tırın, otomobilin üzerine devrilmesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.