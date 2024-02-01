İstanbul’daki güzellik merkezinde büyük skandal. İçeriden çıkanlara polis de şaşırdı. Deste deste paralarla bulundu

İstanbul'da polisin baskın yaptığı bir adreste piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde yakalandı.

Skandalın adresi Eyüp Sultan’da bulunan Fulya sokaktı. Ekipler önce sözde güzellik merkezindeki koltukta deste deste para ele geçirdi. Masanın altında da 4 kalıp halinde gizlenmiş olan zehir zulası bulundu. Mahalle sakinleri de büyük şaşkınlık yaşarken güzellik merkezinin adeta ‘zehir merkezi’ gibi olması detay dikkatlerden kaçmadı. Paket paket kilolarca uyuşturucu bulundu.

Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliği tarafından İstanbul’daki lüks bir sitede hizmet veren güzellik merkezine yapılan operasyon sonrası içeride tam 2 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Uyuşturucunun yanı sıra deste deste 74 bin 595 lira da para ele geçirildi. Olayın ardından güzellik merkezinin sahibi kadının eşinin tutuklandığı bildirildi.

Tutuklanan şüphelinin verdiği ifadede güzellik merkezinde bulunan 74 bin 595 lira ile alakalı kendisinin haberi olmadığını söyledi.

“DEMEK Kİ GÜZELLİK MERKEZLERİ BU İŞLER İÇİN KULLANILIYOR”

Mahalleliler güzellik merkezinde ortaya çıkan olayla ilgili “Tabii şaşırdık burada herkesin çoluğu çocuğu var, onlar siteye geliyorlar, oturuyorlar. Mahallede olması kötü bir şey, çok kötü. Güzellik merkeziymiş ama ürküttü çünkü çocuklarımız var gençlerimiz var. Son dönemde demek ki güzellik merkezleri bu işler için kullanılıyor. Ben şok oldum!” dedi.