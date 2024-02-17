Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen eşini ihbar etti: Boğazımı kesmekle tehdit ediyor

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturmada gözler fenomenlere ve güzellik merkezi sahiplerine çevrildi.

127 güzellik merkezi bulunan ve Polat çifti gibi lüks yaşamıyla dikkat çeken Neslim Güngen gündemdeydi. Güngen'in de malvarlığına soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Güngen, kendisini eskortla aldattığını ve boşanma aşamasında olduğu eşi İnanç Güngen tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

11 yıllık eşi İnanç Güngen tarafından şiddet gördüğünü anlatan fenomen "Ailemin ve benim başıma bir şey gelirse sorumlusu İnanç Günen'dir" dedi.

"BOĞAZINI KESERİM' DİYEREK TEHDİT EDİYOR"

Neslim Güngen Instagram hesabından yayınladığı videolarla durumu anlattı. Güngen, paylaşımlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet'i de etiketledi.

Güngen şunları söyledi:

"Bu bir ihbar niteliğindedir. İnanç Güngen tarafından anlaşmalı boşanmaya gitmek istiyorum. Ama kendisi anlaşmalı değil çekişmeli değil, savaşmalı bir boşanma istiyor. İnanılmaz zorluklarla etrafımdaki herkese saldırıyor.

Ailemin, benim ve çocuklarımın başına bir şey gelirse sorumlusu İnanç Güngen'dir. 'Boğazını keserim senin' diyor videoları var ben nasıl 11 yıl böyle bir adama katlanmışım, görmemişim. Polise tabii ki gittim. Ses kayıtları var elimde. Başıma bir şey gelirse bunun da bedelini ödeyeceksin İnanç Güngen."