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İstanbul'daki inşaatta ceset alarmı

Bayrampaşa’da boş inşaatta erkek şahsa ait ceset bulundu. Polis cesedin bulunduğu inşaata akın etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:40
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İstanbul'daki inşaatta ceset alarmı

İstanbul'daki inşaatta ceset alarmı
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İHA'nın haberine göre, olay Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde Sağmacılar Viyadük altında bulunan boş inşaat içinde meydana geldi. Boş inşaat içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti, ekipler şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis olay yerinde detaylı inceleme yaptı, genç yaşlarda erkek kişiye ait cesedin kimlik bilgileri belirlenemedi. 

Cenaze otopsi işlemleri için Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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