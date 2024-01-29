İstanbul’daki kilise saldırısından yeni detaylar ortaya çıktı. 1 sene önce Polonya’dan getirilmiş

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken saldırganlar yakalandı. Öte yandan saldırıyı Terör örgütü IŞİD’in üstlendiği öğrenildi.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 51’e yükseldi.

23’Ü SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergâhını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ 1 SENE ÖNCE POLONYA’DAN GETİRİLMİŞ

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR

Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.