Flaş… Flaş… Kilise saldırganlarının yakalanma anı ortaya çıktı

Kaynak: HaberTürk
Flaş… Flaş… Kilise saldırganlarının yakalanma anı ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda gözlrına alınanların yakalanma anları ortaya çıktı. 51 şüpheliden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Sarıyer'de pazar ayini esnasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler yoğun güvenlik kontrolü altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.

Sarıyer'deki İtalyan kilisesinde pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

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Saldırı sonrası yapılan çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Saat 21.30 sıralarında saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilirken, şüpheliler sağlık kontrolünden sonra yeniden emniyete sevk edildi.

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TABANCA, KAR MASKESİ VE MONT BULUNDU

Silahlı saldırı kapsamında bu sabah yeni bir gelişme meydan geldi. Olayın ardından saldırganların silah ve malzemelerin atıldığı öne sürülen yerde 300 polis memuru ile arama çalışması gerçekleştirildi.

Ormanlık alanda yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanıldığı düşünülen silah ele geçirildi.

Aramayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandığı söylenen kar maskesi ile bir mont da bulundu. 2 kilometre çapında yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Skandal olayda silahlı saldırı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıdan sonra, İstanbul Emniyeti tarafından kurulan 150 kişilik özel ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları belirlendi.

Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. belirlenen adreste yapılan operasyonla gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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