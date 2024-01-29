İstanbul’daki kilise saldırısı sonrası şok uyarı

Kaynak: 10 Haber
İstanbul’daki kilise saldırısı sonrası şok uyarı
İstanbul’da kiliseye düzenlenen saldırı sonrası şok uyarı geldi. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı pekin, son dönemde terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki sözde karargahlarının toparlandığını belirterek, seçime kadar saldırıların devam edebileceğini vurguladı.

İstanbul’daki Santa Maria kilisesine maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 saldırganın yakalandığını açıkladı. Öte yandan saldırıyla ilgili toplam 51 kişi gözaltına alındı.

'SEÇİME KADAR SALDIRILAR DEVAM EDECEKTİR'

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, kiliseye yapılan saldırıyı değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin “Seçime kadar saldırılar devam edecektir, işler yavaş yavaş kızışacak” görüşünü öne sürdü.

IŞİD’in saldırıyı üstlenmesiyle benzer saldırıların önümüzdeki dönemde de olabileceğine dikkat çeken Pekin “Hakurk ve Metina’daki üs bölgelerine PKK baskınları bunun işaretini veriyordu. Biri PKK, diğeri IŞİD, ama bunlar birbirini tetikliyor. Türkiye içinde IŞİD’in birtakım faaliyetlerde bulunacağı değerlendiriliyordu. Bu seçime kadar devam edecektir, sonrasında ne olur bilemiyorum. Bu işler yavaş yavaş kızışacak” dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ IŞİD KARARGAHLARI TOPARLANIYOR'

Türkiye’deki IŞİD’lilerin son dönemde toparlandığını vurgulayan Pekin şunları söyledi:

“Son dönemde bazı IŞİD karargahları toparlanıyor. Türkiye’de epey yer ettiler. Bu şekilde bir eylem yapacak duruma geldiler. ‘Türkiye’deki elçilikler, mabedler korunamıyor meselesi gündeme gelebilir.’ IŞİD ile mücadelede Türkiye’nin önünü açmaya çalışan bir hamle de olabilir. Türkiye’nin IŞİD’e yönelik faaliyetlerde bulunması gündeme getirilebilir. Bu saldırıyı IŞİD’e kim yaptırdı ona bakmak lazım. Saldırı Türkiye’ye ‘Irak’ın kuzeyinde sen birtakım eylemler yapıyorsun, ama senin kendi içinde teröristler var, onlara bakman lazım’ mesajı da taşıyor olabilir.”

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