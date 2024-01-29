Saldırı sırasında polisler neredeydi. Kilise saldırısında yeni detay

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İtalyan Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki failin de yakalandığını duyururken, faillerin IŞİD’li olduklarını değerlendirdiklerini belirtti. Gözaltına alınan zanlıların kimlikleri henüz belirlenmedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, IŞİD’in Telegram kanalından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlendi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıyla alakalı yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken, saldırı esnasında kilise önünde polis bulunmaması dikkat çekmişti.

TELE1.com.tr’den Neslihan Gültekin’in, emniyet kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, ibadet günlerinde kilise önünde yer alması gereken 2 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

SİLAHLARLAR TUTUKLUK YAPTI

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde iki saldırganın önce ibadethaneye giren bir kişiye kapıyı açtıkları görülüyor. Daha sonra içeriye dalan saldırganların görüntülerde kilise içinde sağa sola ateş etmeye çalıştıkları da görülüyor. Bu arada zanlıların hareketlerinden silahların tutukluk yaptığı anlaşılıyor.

SİNAGOG VE KİLİSELERE SALDIRI HAZIRLIĞINDA 3 IŞİD’Lİ YAKALANMIŞTI

Aralık 2023’te, MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucunda Türkiye’deki sinagog ve kiliselerle birlikte, Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü IŞİD’in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalanmıştı.