İstanbul'dan dört ülkeye uçuşlarda vize şartı. Uygulama 15 Nisan'da başlıyor

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İstanbul'dan dört ülkeye uçuşlarda vize şartı. Uygulama 15 Nisan'da başlıyor
İstanbul'dan dört ülkeye transit uçacaklara vize şartı geliyor. Elektronik vize almayanlar, açıklanan dört ülkeye uçmalarına izin verilmeyecek.

İstanbul Havalimanı'ndan dört ülkeye transit seyahat edeceklere elektronik transit vize şartı geldi. Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya uçacak 10 ülkenin vatandaşları artık elektronik havalimanında elektronik transit vize almak zorunda.

Uygulamaya, Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşları tabi olacak.

UYGULAMANIN NEDENİ BELLİ

Bu kararın Türkiye'nin düzensiz göç hareketlerinde geçiş ülkesi ve hedef ülke konumunda olması nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

Orta ve Latin Amerika ülkelerine düzensiz göçmen sayısındaki artış sonrası özellikle Türkiye üzerinden transit hava yolunun sıkı denetim altına alınmak istendiği belirtiliyor.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Transit elektronik vize kararının 15 Nisan itibariyla uygulanmaya başlanacağı belirtildi. İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkelere transit seyahat edecek yolcuların elektronik havalimanı transit vizesi almaları gerekecek.

Elektronik transit vizesi, Dışişleri Bakanlığının "evisa.gov.tr" portalından ücretsiz olarak çevrim içi olarak alınabilecek.

Yolcuların vize alırken kişisel bilgilerini, konaklayacakları adres bilgilerini ve bilet numaralarını doğru girmeleri gerekiyor.

Transit vize alan yolcuların çıktılarını yanlarında bulundurmaları bekleniyor.

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