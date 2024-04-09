İYİ Parti’yi karıştıran Whatsapp mesajı ortaya çıktı

Kaynak: Milliyet
İYİ Parti’yi karıştıran Whatsapp mesajı ortaya çıktı
Olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti’nin basın Whatsapp grubundan genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu’nun adaylıkla ilgili açıklamasının paylaşılması dikkat çekti.

Yerel seçimlerde kan kaybeden İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor.

Genel Başkan Akşener’in aday olmayacağını açıklaması sonrasında birçok isimden adaylık çıkışı geldi.

Diğer yandan Meral Akşener’in kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Milliyet’te yer alan habere göre; Bu süreçte ortaya çıkan Whatsapp mesajı dikkat çekti.

İYİ Parti basın Whatsapp grubundan genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu’nun adaylık açıklaması paylaşıldı.

Aynı Whatsapp grubundan Koray Aydın’ın açıklaması hakkında paylaşım yapılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kulislerde bu durum “Akşener’in kurultayda Dervişoğlu’nu destekleyeceği” iddialarını kuvvetlendirdi.

Bir kurmay da Milliyet’e “Genel Başkan birisine işaret edecektir, biz de ona destek vereceğiz” görüşünü dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak olan kurultayda aday olmayacağını duyurdu ve ofisini hızla boşaltmıştı.

Bu açıklamanın ardından, partiden iki yeni adaylık bildirimi ve bir istifa haberi peş peşe geldi.

İlk olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sonra da TBMM Grubu Başkanı Koray

Aydın, kurultay için aday olduklarını ilan ettiler.

Ayrıca, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da adaylıklarını açıkladılar. Böylelikle, Genel Başkanlık için aday sayısı dörde çıktı.

İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise partisinden istifa ettiğini bildirdi.

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