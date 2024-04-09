Meral Akşener kongrede kimi destekleyecek? Başkent kulislerinden bomba bir iddia geldi

31 Mart yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ giren ve beklenen sonucu alamayan İYİ Parti 27 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor.

Akşener’in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultay için grup başkanı Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylıklarını duyurdu.

‘ABİ-ABLA’ FORMÜLÜ

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurultay kararının alındığı toplantıda parti yönetiminin geneli Akşener’le yola devam edilmesi fikrinde birleşti.

Öte yandan Koray Aydın ve genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener’e istifa etmesini söyledi. Müsavat Dervişoğlu ise sessiz kaldı.

Ancak aynı toplantıda ve daha sonra sosyal medyada konuşan Tolga Akalın ve Koray Aydın aday olacaklarını duyurdu.

Toplantıdan sonra Akşener de aday olmayacağını duyurdu. PolitikYol’un edindiği bilgiye göre İYİ Parti lideri, son anda aday olmaya karar vermezse kurultayda destekleyeceği isim Müsavat Dervişoğlu.

Dervişoğlu ile Akşener’in ‘abi-abla’ formülü üzerinden kurultay sürecini birlikte götürmeye karar verdikleri de parti içinde konuşulanlar arasında.

UĞUR POYRAZ DA ADAY OLACAK İDDİASI

Öte yandan henüz adaylığını duyurmasa da İYİ Parti’nin ‘merkez siyasette yer almasını’ isteyenler Uğur Poyraz’ın adaylığını destekliyor.

14-28 Mayıs sonrası ortaya çıkan ‘sert milliyetçi dil’in ‘partinin büyümesine engel olduğunu’ düşünen parti tabanı ve bazı yöneticiler Poyraz etrafında birleşmeye hazırlanıyor.

Poyraz’ın da ‘merkez siyaseti desteklediği ve partisinin burada konumlanmasını istediği’ biliniyor. Vekilin aday olup olmayacağı kısa zamanda netleşecek.