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Otoyolda bariyerleri kesip çaldılar

Bursa'da, otoyoldan tel örgü ve bariyer çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:58
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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan bariyerleri kesip çalan 3 şüpheli tutuklandı

Otoyolda bariyerleri kesip çaldılar
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Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Otoyola araçla gelen zanlılar M.Ş. (42), R.K. (50) ve M.M'yi (49) yakalayan ekipler, bu kişilerin üzerinde ve araçta yaptıkları aramada demir kesici dekupaj testeresi ve kesme uçları, kesilmiş demir kapı zinciri ve çeşitli malzemelerin yanı sıra 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Şüphelilerin, otobana inen demir kapının asma kilit ve zincirini dekupaj testeresiyle çıkardıkları, yol kenarında otoyol şirketine ait tel örgüler ve bunlara ait direkler ile bazı bariyerleri kesip çaldıkları belirlendi. Ayrıca, M.M'nin 25 Eylül'de Gürsu ilçesinde meydana gelen hırsızlığın faili olarak arandığı ortaya çıktı.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir firmaya sattıklarını tespit eden ekipler, bu iş yerinde yaptıkları araştırmada malzemeleri kamyona yüklenmiş helde buldu. Çalınan tel örgü ve bariyerler ile diğer malzemeler, şirket yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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