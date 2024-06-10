İstanbullular dikkat! 10 gün boyunca kapalı olacak!

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! 10 gün boyunca kapalı olacak!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Sağmalcılar Viyadüğü, depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında iyileştirilecek. Viyadük üzerindeki tüm şeritler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 10 gün boyunca gece saatlerinde, yani 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerinde bulunan Sağmalcılar Viyadüğü'nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, O-3 kara yolunun Aksaray istikametinde yer alan "Viyadük Genleşme Derzi"nin yenileneceği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında, viyadük üzerindeki tüm şeritlerin 23.00 ile 06.00 saatleri arasında 10 gün boyunca geçici olarak trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

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Ayrıca, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray istikametine seyahat etmek için alternatif güzergahları kullanabilecekleri belirtildi.

Bu alternatif güzergahlar arasında, Otogar bağlantı yolunun ve Dumlupınar Caddesi'nin yer aldığı ve D-100 kara yoluna erişim sağlayarak Hal Kavşağı'ndan Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla devam edebilecekleri vurgulandı.

Otogar istikametinden gelen sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi'ni takip ederek D-100 kara yoluna bağlanabilecekleri ve buradan Aksaray istikametine ilerleyebilecekleri belirtildi.

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