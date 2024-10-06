İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı, bugün koşuluyor.

Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı koşu etkinliği için İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, saat 06.00 ile 11.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

Sporcular, başlangıç noktası olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Sonrasında 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş yaparak tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.