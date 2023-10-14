İstanbullular dikkat. Metrobüs hattında değişiklik

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle yarın 12.15-14.30 saatleri arasında FSM'den yapılacak.

İstanbullular dikkat. Metrobüs hattında değişiklik

Editör: Abdullah Keleş

İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacağı bildirildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı aktarıldı.

Bu nedenle metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs araçları Söğütlüçeşme'den metrobüs hattından çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

ekran-goruntusu-2023-10-14-121224.png

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Son Haberler
Gazze'de cesetler dondurma dolaplarına konuluyor. Morglar doldu Dünya
Gazze'de cesetler dondurma dolaplarına konuluyor. Morglar doldu
14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? Gündem
14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şoke etti! Görenler aynı şeyi söyledi Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şoke etti! Görenler aynı şeyi söyledi
İstanbul’da makas faciası. Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı Gündem
İstanbul’da makas faciası. Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı
Yanlış zamanda erken doğan Gada Mehmet. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Yanlış zamanda erken doğan Gada Mehmet. Turgay Beşyıldız yazdı
Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza Ekonomi
Ünlü sucuk firmasına milyonlarca liralık ceza