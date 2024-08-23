İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Vatan Caddesi’nde yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, provalar pazar günü Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilecek.

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Pazar günü saat 06.00’dan prova bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

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Ayrıca, D-100 kuzey ve güney yönlerinden, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddeleri ile Keçeci Meydan Sokak’tan bulvara girişlere izin verilmeyecek. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan da Vatan Caddesi’ne giriş olmayacak.

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Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi’ne girişler ve bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak. Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddeleri’nden de Vatan Caddesi’ne katılım sağlanamayacak.

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Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 hal yolunu kullanabilecek.

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