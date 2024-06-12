Bayramda bu yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden verilen bilgiye göre, Kurban Bayramı boyunca halkın huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla, 11 Haziran'da öğle saatlerinden itibaren 24 Haziran'a kadar bazı ana yolların kesişme noktaları trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak ve böylece vatandaşların bayram tatilini güven içinde geçirmeleri hedeflenecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Çayırhan Mahallesi'nde yer alan D140-03/46 numaralı kontrolsüz kavşak, trafik güvenliği amacıyla bariyerlerle kapatılacak. Aynı şekilde, Eski İstanbul Yolu üzerindeki Ciğir köyü çıkışı ve Kurtboğazı mevkiindeki orta refüj, Dutözü ve İğdir köyü kavşakları, Özbek Çiftliği'ndeki dönüş noktası, TIR Parkı ve Uğurlu köyü kavşakları da trafiğe kapatılacak. Konya ve Samsun yollarındaki TSOF ve Ortaköy kavşakları ile Gökçeyurt kavşağı da dahil olmak üzere, belirtilen noktalarda trafik akışı sadece transit olarak sağlanacak.