Bayramda bu yollar trafiğe kapalı olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda bu yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca, vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, başkent sınırları dahilindeki belirli yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden verilen bilgiye göre, Kurban Bayramı boyunca halkın huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla, 11 Haziran'da öğle saatlerinden itibaren 24 Haziran'a kadar bazı ana yolların kesişme noktaları trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak ve böylece vatandaşların bayram tatilini güven içinde geçirmeleri hedeflenecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Çayırhan Mahallesi'nde yer alan D140-03/46 numaralı kontrolsüz kavşak, trafik güvenliği amacıyla bariyerlerle kapatılacak. Aynı şekilde, Eski İstanbul Yolu üzerindeki Ciğir köyü çıkışı ve Kurtboğazı mevkiindeki orta refüj, Dutözü ve İğdir köyü kavşakları, Özbek Çiftliği'ndeki dönüş noktası, TIR Parkı ve Uğurlu köyü kavşakları da trafiğe kapatılacak. Konya ve Samsun yollarındaki TSOF ve Ortaköy kavşakları ile Gökçeyurt kavşağı da dahil olmak üzere, belirtilen noktalarda trafik akışı sadece transit olarak sağlanacak.

İlgili Haberler
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor
Kamyonet park halindeyken hareket edip vadiye yuvarlandı
Kazadan sonra kaçmışlardı! 2 kişiye 'orantısız güç' kullanan polis tutuklandı
Sosyal medya 400 TL'lik sandviçi konuşuyor
Siirt'teki 3 gizemli mezarın sırrı çözülmeyi bekliyor! Askerler etrafında nöbet tutuyor
Ek vergi için son 24 saat. Türkiye'den sonra sıra onlara da geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı çileden çıktı. Yine takipçisini dava ediyor
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı
Yunanistan'da deprem
Son Haberler
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Gündem
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Mansur Yavaş bayram öncesi 200 bin aileye müjdeyi verdi Ekonomi
Mansur Yavaş bayram öncesi 200 bin aileye müjdeyi verdi
Cemal Enginyurt bayram öncesi 10 bin TL alan emekli için fetva istedi Ekonomi
Cemal Enginyurt bayram öncesi 10 bin TL alan emekli için fetva istedi
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor Gündem
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor
Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler
Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü Yerel Haberler
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü