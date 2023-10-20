İstanbullular dikkat. Tarih verildi. Bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da 22 Ekim Pazar günü düzenlenecek "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

KAYNAK: AA
İstanbullular dikkat. Tarih verildi. Bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek koşu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı önünde 00.00-12.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

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İlçede 08.00-12.00 saatlerinde ise Zakirbaşı, Balıklı Kazlı Çeşme, Belgrat Kapı Yolu, İmamhatip Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, Balıklı Silivrikapı Yolu, Balıklı Seyitnizam Yolu, 40. ve 246. sokaklar, Asımkazancıgil, Seyitnizam, Yunus Emre (gidiş-geliş), Rauf Denktaş, Semiha Şakir, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Zübeyde Hanım ve Gümüşsuyu Davutpaşa caddeleri ile İnönü Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi kuzey ve güney yoldan gelen trafik ise 16/9 köprü istikametine kapalı olacak.

Yarış güzergahında bulunan cadde ve sokaklara çıkan bütün yollar da organizasyon sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl, Sahil Kennedy, Ambarlar ve Mevlana caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı kullanılabilecek.

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