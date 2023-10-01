İstanbullular güne yağmurla uyandı

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet ve montlarla kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

KAYNAK: İHA
İstanbullular güne yağmurla uyandı

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.

Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

Dışarıda yağmura yakalanan vatandaşlar kendini korumak için yol ararken bir kişinin yağmura aldırmadan spor yapması ise dikkat çekti.

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