Sel suları koca şehri böyle yuttu. Hayat durdu

Samsun'da akşam saatlerinde başlayan yağış sele neden oldu. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken seyir halindeki araçlar yolda kaldı.

SOKAK VE CADDELER SULAR ALTINDA

Yağış nedeniyle, gerek kent merkezinde gerekse kırsal kesimlerde su taşkınları yaşandı. Kent merkezinde kanalizasyon altyapısının yetersizliği nedeniyle sokak-caddeler sular altında kaldı.

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Bazı vatandaşlar, karayollarındaki bazı bölgelerde araçlarıyla mahsur kaldı. Yaya olarak mahsur kalanlar ise yakındaki dükkanlara ve apartmanlara sığındı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Samsun’u etkisi altına alan yağış nedeniyle kentteki bazı ev ve işyerilerinde su baskınlarının olduğu tespit edildi.

RAYLI SİSTEM DURDU

Gelen son bilgilere göre, şehir merkezindeki Hafif Raylı Sistem Hattı'nın da etkilendiği kaydedlirken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Samsun'da Eylül ayının başında yaşanan sağanak yağışta da aynı görüntüler ortaya çıkmıştı.