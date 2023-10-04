İstanbulluların metrobüs çilesi! Uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti

İstanbul'da toplu taşıma kullanımının en yoğun olduğu sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ile üst geçitlerde kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu.

KAYNAK: AA
İstanbulluların metrobüs çilesi! Uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti

Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

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TURNİKE BÖLGESİNDE YOĞUNLUK

Üsküdar'daki Ünalan metro hattından aktarma yapılan Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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TEK SIRA HALİNDE İLERLEDİLER

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya ve otobüse ulaşmaya çalışan kişiler de kalabalıktan dolayı tek sıra halinde ilerlemeye çalıştı.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki üst geçite yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti. Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

MECİDİYEKÖY’DE İLERLEMEKTE ZORLANDILAR

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.

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ARAÇLAR ÇOK SEYREK GELDİ

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar araçlara binmekte zorlandıklarını belirtirken bazıları da araçların çok seyrek geldiğini, bu nedenle kalabalık oluştuğunu söyledi.

ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU TARAFTAKİ MERDİVEN KALDIRILDI

Özlem Akgün, Beşyol'daki üst geçitte asansör bulunmadığını, belediyenin burada engellilerin kullanımına yönelik çalışma yaptığını anlattı. Çalışma kapsamında üst geçidin üniversitenin bulunduğu tarafa giden bir merdiveninin kaldırıldığını aktaran Akgün, bu nedenle yoğunluk yaşandığını belirtti.

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