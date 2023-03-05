﻿Adana Demirspor'dan İstanbulspor'a flaş transfer

Süper Lig'de İstanbulspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kala kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Simon Deli" ifadesi kullanıldı.

Simon Deli İstanbulspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak Adana Demirspor'da forma giyiyordu.

KARİYERİ

27 Ekim 1991 doğumlu Simon Deli, ülkesi Fildişi Sahili'nin Africa Sports takımında futbola başladı.

Sparta Praha B, Budejovice, Pribram, Slavia Prag ve Club Brugge'da forma giyen stoper, 2021'in Ağustos ayında Adana Demirspor'a imza attı.

BU SEZON MAÇA ÇIKMADI

Simon Deli, bu sezon hiç Adana Demirspor forması giymedi.

31 yaşındaki savunmacı Mavi-Lacivertli forma ile çıktığı 19 maçta 1 defa asist yaptı.

2 müsabakada ise sarı kart gördü.