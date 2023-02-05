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Florian Loshaj İstanbulspor'da

İstanbulspor, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ı transfer etti

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 08:48
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İstanbulspor'a Kosovalı orta saha

Florian Loshaj İstanbulspor'da
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İstanbulspor, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Florian Loshaj, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 4,5 yıllık sözleşmeye imzasını attı" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Polonya ekibi Cracovia ile 16 resmi maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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