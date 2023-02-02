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Galibiyeti hatırladı. İstanbulspor Konya'da kazandı

İstanbulspor, ligde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 19:44
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İstanbulspor Konyaspor'u mağlup etti

Galibiyeti hatırladı. İstanbulspor Konya'da kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

CEBRAİL KENDİ KALESİNE ATTI

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 67. dakikada Cebrail Karayel'in kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, İstanbulspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

DERİN NEFES ALDI

Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kritik bir 3 puan alarak derin bir nefes aldı. Maçtan önce ligin son sırasında bulunan İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte 18. sıraya yükseldi.

Konyaspor'da kart ceza sınırında bulunan orta saha oyuncusu Bruno Paz, İstanbulspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Paz, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DEĞİŞİM YARAMADI

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra Aleksandar Stanojevic ile anlaşan Konyaspor, Sırp teknik direktör ile çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Konya ekibi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya elendi.

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