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Fatih Tekke özür diledi

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 6-0 yenildikleri Adana Demirspor maçından sonra açıklama yaptı

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 23:56
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İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke'den flaş açıklama

Fatih Tekke özür diledi
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 6-0 yenildikleri Adana Demirspor maçında ikinci yarının kendileri için kabus gibi geçtiğini ifade etti. 

Üzüntülü olduklarını belirten Tekke, şunları kaydetti:

"Başkanımdan da oyuncularımdan da camiadan da hepsinden özür dilerim. Bunun bütün sorumlusu benim. İlk yarı için oyuncularıma söyleyeceğim tek bir şey yok. Küçük bir hatayla cezalandırıldık. İkinci yarı bu hatalar çoğalınca rakibin iyi oyuncuları var ve cezanızı kesiyorlar. Biz İstanbulspor olarak puanlara talibiz. Çabuk unutmamız gereken bir maç. Çünkü yarıştığımız bir takım değil. Yarışacağımız takımlarla önümüzdeki haftalar maç yapacağız. Bunu hemen unutup diğer karşılaşmaya hazırlanmamız lazım."

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