İstanbulspor'un isteğine Beşiktaş'tan veto

İstanbulspor, iç sahada oynayacağı Galatasaray maçını Beşiktaş'ın stadı olan Vodafone Park'ta oynamak istediğini iletse de Beşiktaş, bu teklifi kabul etmedi.

İstanbulspor'un isteğine Beşiktaş'tan veto

İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park'ta oynamak adına başvuruda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi. Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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