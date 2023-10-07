İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbulspor, 46 yaşındaki teknik adam Hakan Yakın ile anlaşma sağladı.
Hakan Yakın'ın bugün İstanbul'a geleceği ve pazar günü (yarın) oynanacak Beşiktaş maçında tribünde olacağı belirtildi.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Hakan Yakın, futbolculuk döneminde Galatasaray formasını terletmişti.
Ayrıca 46 yaşındaki teknik adam son olarak FC Schaffhausen çalıştırdı ve Mayıs ayında görevinden ayrıldı.
6 MAÇTIR GALİBİYETİ YOK
İstanbulspor ise son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.