İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz?

Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek olan tatilinin başlamasıyla birlikte birçok İstanbullu, tatil beldeleri veya memleketlerine gitmeyi tercih etti.
Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle birleşmesi nedeniyle vatandaşlar farklı yerlere seyahat etti.
Şehir dışına yapılan seyahatlerin ardından, İstanbul'da birçok kavşak ve noktada sıkışık trafik görüntüleri oluşurken, bazı noktalarda ise araç hareketliliği yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 olarak kaydedildi.
Megakentin boş kalan bölgeleri, havadan görüntülendi ve Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktalarda azalan araç trafiği dikkat çekti.