İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz?

İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz?
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birçok vatandaş tatil noktaları veya memleketlerine gitmeyi tercih ederken, İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı.
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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 1

Ramazan Bayramı'nın 9 gün sürecek olan tatilinin başlamasıyla birlikte birçok İstanbullu, tatil beldeleri veya memleketlerine gitmeyi tercih etti.

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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 2

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle birleşmesi nedeniyle vatandaşlar farklı yerlere seyahat etti.

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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 3

Şehir dışına yapılan seyahatlerin ardından, İstanbul'da birçok kavşak ve noktada sıkışık trafik görüntüleri oluşurken, bazı noktalarda ise araç hareketliliği yaşandı.

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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 olarak kaydedildi.

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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 5

Megakentin boş kalan bölgeleri, havadan görüntülendi ve Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktalarda azalan araç trafiği dikkat çekti.

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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 10
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İstanbul'u en son ne zaman böyle gördünüz? 11
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