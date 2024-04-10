Hakkari’de sel can aldı

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Durankaya beldesinde yaşayan 5 çocuk babası Ali Üzüm isimli vatandaş, küçükbaş hayvanlarına ot götürürken ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek dereye düştü.

Sel sebebiyle debisi yükselen derede akıntıya giden Üzüm, yakınları tarafından çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsi sonrasında Durankaya beldesine götürüp toprağa verileceği aktarıldı.