İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi! 8 saat sürecek

SİLİVRİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA ilce -HALLAÇLI mah dönence,mucıze sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / / BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, GÖKUN, KERAMET, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YAVUZLAR, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.