İstanbul'un en eski AVM'si yıkılıyor yerine dev rezidans yapılacak. Mağazalara boşaltmaları için talimat gitti

Türkiye’nin ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo, yıkım kararı aldı. İstanbul’un merkezindeki AVM’nin yerine lüks bir rezidans projesi inşa edilecek. AVM’deki mağazaların tahliye edilmesi için bildirim yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'un en eski AVM'si yıkılıyor yerine dev rezidans yapılacak. Mağazalara boşaltmaları için talimat gitti

HalkTV’nin haberine göre, Mecidiyeköy’deki Profilo arazisindeki plazanın yılın ilk aylarında yıkılacağı duyuruldu ve AVM’deki dükkanlara da tasfiye çağrısı yapıldı. Son olarak vize işleri yapan acentelerin de

AVM’yi terk etmesiyle birlikte 2024 yılının başlarında Profilo AVM’nin yıkımına başlanacağı öğrenildi.
Mecidiyeköy’de 1998 yılında açılan AVM, 25 yıldan fazla bir süredir kentin önemli bir simgesi olmuştu. AVM, sanayici Jak Kamhi’nin şirketi Profilo Sanayi tarafından işletiliyordu. Bölgede yeni AVM’ler açılmasıyla birlikte Profilo AVM’nin cazibesi azaldı ve borçları yüzünden İş Bankası’na satıldı.

2024 YILININ SONUNDA KABA İNŞAATI BITECEK

İş Bankası, Profilo AVM’yi 2021 yılının Kasım ayında 989 milyon TL’ye İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretti.

İş Gayrimenkul, 11 Kasım 2021’de KAP’a yaptığı açıklamada “Yönetim Kurulumuzun 09.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi’nde bulunan Profilo Alışveriş Merkezi’nin, yanındaki taşınmaz ile birlikte, Türkiye İş Bankası A.Ş.'den 989 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir” dedi.

AVM, 2410 ada, 246 parselde, 15.963 metrekare alana sahipken, AVM dışında rezidans projesinin yapılacağı arazi 9221 ada, 1 parselde, 2.686,34 metrekare alana sahipti. AVM’deki kiracıların boşaltılmasıyla birlikte arazi boşa çıktı ve yeni bir inşaat projesi başlayacak.

Rezidansın tamamlanma tarihi henüz belli olmasa da, 2024 yılının sonunda yeni projenin kaba inşaatının bitirilmesi planlanıyor.

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