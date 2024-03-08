İstanbul’un en güzel mekânlarının 2024 iftar fiyatları. Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!

İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan, yeniden geldi. İstanbul'un en gözde mekânlarında iftar yapma fırsatını değerlendirmek isteyenler, bu yılın iftar menülerinin fiyatlarını merak ediyorlar.
2024 yılında da İstanbul'un en güzel mekânları, Ramazan ayını en muhteşem şekilde geçirmek isteyenler için birer cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Ancak, bu lüks mekânların iftar masalarında yer almanın bedeli oldukça yüksek görünüyor. Normal zamanlarda dahi yüksek fiyatlarıyla bilinen bu mekânlar, Ramazan ayında fiyatlarını neredeyse iki katına çıkarmış gibi gözüküyorlar.
İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKÂNLARI 2024 GÜNCEL İFTAR FİYAT LİSTESİ
Ramazan boyunca bu mekânlarda düzenlenen iftar sofraları, zengin menüler ve muhteşem atmosferleriyle dikkat çekiyor. Ancak, yükselen fiyatlar, birçok kişinin tercihlerini gözden geçirmesine neden olabilir. Herkesin bütçesine uygun alternatifleri aramak, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenler için önemli bir adım olabilir.
İstanbul’un bu güzide mekânlarının iftar fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.
İşte 2024 İstanbul’un en güzel mekânlarında güncel iftar menüsü fiyatları:
Mandarin Oriental Bosphorus - 4.345 TL
The Peninsula İstanbul Hotel - 4.180 TL
Four Seasons Bosphorus (Aqua) - 4.150 TL
Çırağan Sarayı Kempinski (Tuğra) - 4.100 TL
Raffles Hotel - 3.950 TL
CVK Park Bosphorus Hotel - 3.520 TL
Four Seasons Bosphorus (Ocakbaşı) - 3.450 TL
Beyti Florya - 3.250 TL
Shangri-La Bosphorus Hotel - 3.190 TL
The Grand Tarabya Hotel - 3.080 TL
A'jia Hotel Kanlıca - 2.800 TL
Fairmont Quasar Hotel - 2.750 TL
Borsa Restaurant Kandilli - 2.750 TL
The Ritz-Carlton Hotel - 2.750 TL
Swissotel The Bosphorus - 2.750 TL
Feriye - 2.695 TL
Zennup Fişekhane 2.600 TL
Kebapçı Etiler 2.550 TL (20 kişinin altında alakart)
Liman Restaurant Galataport 2.475 TL
The Market Bosphorus 2.450 TL
The Marmara Hotel Taksim 2.365 TL
Sıralı Kebap Etiler 1.950 TL
Develi Florya 1.850 TL
Grand Hyatt Hotel Harbiye 1.850 TL
Kaşıbeyaz Bosphorus Yeniköy 1.850 TL
Kuleli Yakamoz Restaurant 1.750 TL
Zerafet Etiler 1.750 TL
Seraf Restaurant 1.750 TL
Kile Restaurant Etiler 1.750 TL
Kaşıbeyaz Florya 1.700 TL
Ramazan Bingöl Esenler 1.700 TL
Şazeli Florya 1.700 TL
Gelik 1.650 TL
Günaydın Kebap Etiler 1.650 TL
Bridge Restaurant Nakkaştepe 1.650 TL
Adana Ocakbaşı Ataşehir 1.600 TL
Develi Etiler 1.600 TL
Ziya Şark Sofrası Florya 1.600 TL
Hamdi Restaurant Eminönü 1.600 TL
Renaissance Polat Hotel 1.595 TL
Kalbur Et Şerifali 1.550 TL
Uludağ Et Lokantası Florya 1.500 TL
Evrensel Hatay Sofrası Florya 1.490 TL
Galeyan Restaurant Sultanahmet 1.490 TL
Köşkeroğlu Restaurant 1.480 TL
Görkem Kilis Sofrası Florya 1.450 TL
Kiliza Et & Kebap 1.400 TL
Köşebaşı Levent 1.400 TL
Ramazan Bingöl Ümraniye 1.400 TL
Le Meridien Hotel Etiler 1.299 TL
Çiya Sofrası Caferağa 1.200 TL
Ghalia Lounge Beykoz 1.150 TL
Güllüoğlu Kübban 990 TL