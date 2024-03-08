İstanbul’un en güzel mekânlarının 2024 iftar fiyatları. Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!

İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan, yeniden geldi. İstanbul'un en gözde mekânlarında iftar yapma fırsatını değerlendirmek isteyenler, bu yılın iftar menülerinin fiyatlarını merak ediyorlar.

2024 yılında da İstanbul'un en güzel mekânları, Ramazan ayını en muhteşem şekilde geçirmek isteyenler için birer cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Ancak, bu lüks mekânların iftar masalarında yer almanın bedeli oldukça yüksek görünüyor. Normal zamanlarda dahi yüksek fiyatlarıyla bilinen bu mekânlar, Ramazan ayında fiyatlarını neredeyse iki katına çıkarmış gibi gözüküyorlar.

İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKÂNLARI 2024 GÜNCEL İFTAR FİYAT LİSTESİ

Ramazan boyunca bu mekânlarda düzenlenen iftar sofraları, zengin menüler ve muhteşem atmosferleriyle dikkat çekiyor. Ancak, yükselen fiyatlar, birçok kişinin tercihlerini gözden geçirmesine neden olabilir. Herkesin bütçesine uygun alternatifleri aramak, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenler için önemli bir adım olabilir.

İstanbul’un bu güzide mekânlarının iftar fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.

İşte 2024 İstanbul’un en güzel mekânlarında güncel iftar menüsü fiyatları:

Mandarin Oriental Bosphorus - 4.345 TL

The Peninsula İstanbul Hotel - 4.180 TL

Four Seasons Bosphorus (Aqua) - 4.150 TL

Çırağan Sarayı Kempinski (Tuğra) - 4.100 TL

Raffles Hotel - 3.950 TL

CVK Park Bosphorus Hotel - 3.520 TL

Four Seasons Bosphorus (Ocakbaşı) - 3.450 TL

Beyti Florya - 3.250 TL

Shangri-La Bosphorus Hotel - 3.190 TL

The Grand Tarabya Hotel - 3.080 TL

A'jia Hotel Kanlıca - 2.800 TL

Fairmont Quasar Hotel - 2.750 TL

Borsa Restaurant Kandilli - 2.750 TL

The Ritz-Carlton Hotel - 2.750 TL

Swissotel The Bosphorus - 2.750 TL

Feriye - 2.695 TL

Zennup Fişekhane 2.600 TL

Kebapçı Etiler 2.550 TL (20 kişinin altında alakart)

Liman Restaurant Galataport 2.475 TL

The Market Bosphorus 2.450 TL

The Marmara Hotel Taksim 2.365 TL

Sıralı Kebap Etiler 1.950 TL

Develi Florya 1.850 TL

Grand Hyatt Hotel Harbiye 1.850 TL

Kaşıbeyaz Bosphorus Yeniköy 1.850 TL

Kuleli Yakamoz Restaurant 1.750 TL

Zerafet Etiler 1.750 TL

Seraf Restaurant 1.750 TL

Kile Restaurant Etiler 1.750 TL

Kaşıbeyaz Florya 1.700 TL

Ramazan Bingöl Esenler 1.700 TL

Şazeli Florya 1.700 TL

Gelik 1.650 TL

Günaydın Kebap Etiler 1.650 TL

Bridge Restaurant Nakkaştepe 1.650 TL

Adana Ocakbaşı Ataşehir 1.600 TL

Develi Etiler 1.600 TL

Ziya Şark Sofrası Florya 1.600 TL

Hamdi Restaurant Eminönü 1.600 TL

Renaissance Polat Hotel 1.595 TL

Kalbur Et Şerifali 1.550 TL

Uludağ Et Lokantası Florya 1.500 TL

Evrensel Hatay Sofrası Florya 1.490 TL

Galeyan Restaurant Sultanahmet 1.490 TL

Köşkeroğlu Restaurant 1.480 TL

Görkem Kilis Sofrası Florya 1.450 TL

Kiliza Et & Kebap 1.400 TL

Köşebaşı Levent 1.400 TL

Ramazan Bingöl Ümraniye 1.400 TL

Le Meridien Hotel Etiler 1.299 TL

Çiya Sofrası Caferağa 1.200 TL

Ghalia Lounge Beykoz 1.150 TL

Güllüoğlu Kübban 990 TL