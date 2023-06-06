İstanbul'un en güzel yerinde satılık orman. Bu da oldu

Sarıyer Gazetesi'nden Bekir Batu'nun özel haberine göre, Türkiye’de bugüne kadar yapılan en büyük satışlardan birisi olacak icra işlemi, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki ünlü Dedeoğlu ve hemen bitişiğindeki 164. Yıl Polis Hatıra Ormanı’nın satılmasıyla gerçekleşecek. İşte Türkiye gündemini belirleyecek dev icra dosyasının detayları;

İCRADAN SATILACAK

Herşey Yüksel İnşaat Holding’in mali sıkıntıya girmesi sonucu borçlarını ödeyememesiyle başladı. Alacaklı şirket, tapusu holdinge ait Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde yer alan Özel Dedeoğlu Ormanı ile Çubuklu Mahallesi sınırlarında kalan 164. Yıl Polis Hatıra Ormanı olarak bilinen iki ormanlık alanı icra yoluyla satılmasını istedi.

Üzerinde şerhler bulunan ve tapu iptal davası süren dev ormanın satılması için Beykoz İcra Dairesi süreci başlattı. İcra Dairesi, Çavuşbaşı Mahallesi’nde 0 ada, 8 parselde yer alan özel orman statülü tam 1 milyon 38 bin 830 metrekarelik ormanlık alan ile hemen bitişiğindeki 186 ada, 2 parseldeki 354 bin 560 metrekarelik ormanın satılması kararı aldı.

ORMANLARIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

1 milyon 38 bin metrekarelik ormana tam 10 milyar 29 milyon 972 bin lira değer biçildi. Bitiğişindeki 354 dönümlük ormana ise 593 milyon 991 bin 462 lira değer biçildi. Her iki ormana biçilen toplam değer ise tam 10 milyar 623 milyon olarak belirlendi.

Bu ormanların yanı sıra borçluya ait Beykoz Paşabahçe’de 4 adet villa da yine icradan satılacak. Bu villalara ise toplamda yaklaşık 68 milyon lira değer biçildi.

İLK SATIŞ 4 TEMMUZ 2023

Beykoz İcra Dairesi 2021/ 1093 talimat nolu satış dosyasında, söz konusu satış işleminin 4- 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. İcra dosyasında tüm detayları anlatılan ormanların satış işlemi 4 Temmuz 2023’te saat 10.05’te başlayacak, 11 Temmuz 2023 saat 10.05’te bitecek.

Dev satış bu ilk turda gerçekleşmezse bu kez de yapılacak ikinci satış 3 Ağustos 2023’te saat 10.05’te başlayacak, 10 Ağustos 2023’te saat 10.05’te bitecek. İstanbul’un oksijen deposu olarak bilinen ünlü ormanları kimin alacağı ise merak konusu oldu.