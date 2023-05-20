İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası. Dehşet anları kamerada

İstanbul-Merter’de otomobille seyreden bir grup şahıs, trafikte tartıştıkları iki genci önce dövdü sonra da birini bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken polis, bıçaklı saldırganı evinde yakaladı.

İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası. Dehşet anları kamerada

İHA’nın haberine göre, olay, saat 02.30 sıralarında Güngören Merter’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.Y. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte otomobilde seyretmeye başladı. Grup yaya geçidine geldiği esnada bir başka araçtaki şahıslarla yol verme yüzünden tartıştı. Araçlarından inen grup, şahıslarla kavga etmeye başladı. Kavgada K.Y. isimli şahıs, karşı taraftaki gençlerden birini bıçakla yaraladı. Ardından da gençler, grup tarafından yumruk ve tekmelerle dövüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

POLİS BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından grup araçlarına binerek kaçarken, gençler için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis yaptığı çalışma sonucunda saldırganın K.Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs Esenler Tekstilkent’te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.

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